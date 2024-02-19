Азар: «Я хочу, чтобы «Челси» был лучшим, но сейчас это очень сложно»

Бывший игрок «Челси» Эден Азар прокомментировал нынешнюю ситуацию в лондонской команде. Напомним, «синие» занимают десятую строчку в Английской премьер-лиге. Это при том, что за два года новые владельцы потратили на трансферы более миллиарда евро.

«Как фанат, я хочу, чтобы «Челси» был лучшим, но сейчас это очень сложно. В последние два года в команде произошли большие изменения. Поменялись не только футболисты, а и владельцы. Это новая история. Как фанаты, мы должны подталкивать команду вперёд и поддерживать её», – цитирует Азара журналист Саймон Филлипс.

Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. Бельгиец дважды выигрывал с командой АПЛ и Лигу Европы, а также становился обладателем Кубка Англии и Кубка лиги.