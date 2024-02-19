Хёйлунн прокомментировал свой дубль в матче с «Лутоном»

Центральный нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн высказался о своем дубле во вчерашнем поединке чемпионата Англии против «Лутона» (2:1).

«Я получил свои шансы и должен был забить. Команда должна забивать как можно больше. Хочу поблагодарить одноклубников и тренера, что дают мне уверенность и верят в меня. Меня очень раздражало то, что я долго не мог забить в АПЛ. Хочу помогать своей команде», - передает слова датчанина BBC.

В нынешнем сезоне Расмус принял участие в 29 поединках за манкунианский коллектив. На счету центрфорварда 13 забитых мячей и две голевые передачи.