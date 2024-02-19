«Тоттенхэм» будет рад купить Рафинью, но шпорам также интересен вингер из АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» летом хочет пригласить в свои ряды нового вингера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в шорт-листе «шпор» находятся Рафинья Диас из «Барселоны» и Педру Нету из «Вулверхэмптона».

Сообщается, что «Тоттенхэм» будет рад купить Рафинью, если «Барселона» выставит игрока на трансферный рынок. Бразилец был интересен «шпорам» ещё с тех времён, когда выступал за «Лидс». Тем не менее, руководство лондонцев ещё не определилось, кто будет главной целью на лето: Рафинья или Педру Нету, который в этом сезоне отметился двумя голами и девятью ассистами в чемпионате Англии.

Отметим, что Рафинья записал на свой актив 3 гола и 5 ассистов в этом розыгрыше Ла Лиги.