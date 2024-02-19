Филлипс — о первых матчах за «Вест Хэм»: «Всё пошло не так, как я надеялся»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс, выступающий сейчас на правах аренды за «Вест Хэм», поделился мнением о своих первых матчах в составе лондонской команды.

Напомним, за «молотобойцев» Филлипс успел провести четыре игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. При этом 28-летний футболит получил красную карточку в игре 25-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (0:2).

«Всё пошло не так, как я надеялся. Но я знаю футбол. У меня достаточно опыта, чтобы понять, что если я стискиваю зубы и делаю всё правильно, то всё изменится. Будем надеяться, что я получил свою порцию невезения и теперь смогу двигаться дальше», — цитирует Филлипса The Telegraph.

После 25 туров АПЛ «Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Свой следующий матч лондонцы проведут 26 февраля против «Брентфорда».