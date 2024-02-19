Райт нашёл усиление для сборной Англии в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Иан Райт поделился мнением об игре талантливого полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну.

«Майну должен играть за сборную Англии. Такой зрелости в хаотичных действиях я давно не видел у английских футболистов. Я каждый раз с восхищением наблюдаю за его игрой», - оставил сообщение Райт в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 18-летний полузащитник сыграл 11 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и получил три желтые карточки.

После 25 туров чемпионата страны «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице.