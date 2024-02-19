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Ван Дейк: «Горжусь, что играю за «Ливерпуль»

19 Февраля 2024 • 09:29 Комментировать

Центральный защитник Виргил ван Дейк признался, что гордится быть капитаном мерсисайдского топ-клуба.

«Я горжусь тем, что играю за эту команду и являюсь капитаном. Это невероятное чувство, наслаждаюсь этим каждый день. В детстве я мечтал играть в Англии и заниматься тем, что люблю. Это потрясающе», - передает слова нидерландского футболиста This is Anfield.

Ван Дейк пополнил ряды «Ливерпуля» в 2018 году. Вместе с «красными» нидерландец выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

В текущем сезоне защитник провел 23 матча в Премьер-лиге, отметившись голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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