Ван Дейк: «Горжусь, что играю за «Ливерпуль»

Центральный защитник Виргил ван Дейк признался, что гордится быть капитаном мерсисайдского топ-клуба.

«Я горжусь тем, что играю за эту команду и являюсь капитаном. Это невероятное чувство, наслаждаюсь этим каждый день. В детстве я мечтал играть в Англии и заниматься тем, что люблю. Это потрясающе», - передает слова нидерландского футболиста This is Anfield.

Ван Дейк пополнил ряды «Ливерпуля» в 2018 году. Вместе с «красными» нидерландец выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

В текущем сезоне защитник провел 23 матча в Премьер-лиге, отметившись голом и двумя результативными передачами.