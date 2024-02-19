У Мбаппе появился новый вариант - переход в «Реал» под угрозой

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может не перейти в мадридский «Реал». Как стало известно Bola Sport, руководство «Манчестер Сити» всерьез заинтересовалось 25-летним звездным французом.

«Горожане» хотят переманить Мбаппе более выгодным контрактом. Ранее Килиан выразил недовольство финансовыми условиями, которые ему предложил «Реал». «Сливочные» хотят существенно урезать оклад нападающего. Чемпион Англии готов предложить французу гораздо больше денег, чем в Мадриде.

Трудовое соглашение Мбаппе с парижским грандом истекает по завершении нынешнего сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 180 миллионов евро.

Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити»