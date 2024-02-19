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Гвардиола назвал сроки восстановления Грилиша

19 Февраля 2024 • 02:42 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
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20.02 22:30

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился новой информацией о состоянии Джека Грилиша.

Полузащитник получил травму в матче Лиги чемпионов против «Копенгагена», из-за чего был вынужден пропустить субботний поединок Премьер-лиги с «Челси». По словам испанского тренера, возвращение англичанина в строй уже не за горами.

«Всё не хуже, чем ожидалось, Джека не будет не так уж долго. Возможно, это займёт 10 дней. Восстановление может затянуться на три недели или месяц, но, думаю, он вернётся раньше. Это хорошие новости для нас», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

Уже 20 февраля «Манчестер Сити» примет в родных стенах «Брентфорд» в перенесённом матче АПЛ.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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