Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роберто Мартинес посоветовал «Барселоне» игрока сборной Бельгии слухи

19 Февраля 2024 • 02:32 Комментировать
Эвертон
...
Кристал Пэлас
1 1.70 X 3.75 2 5.30
Через 19 ч. 35 мин.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес порекомендовал «Барселоне» полузащитника «Эвертона» Амаду Онана.

22-летний футболист фигурирует в списке целей грандов европейского футбола, включая «Барселону». По информации Sport, Мартинес призвал каталонский клуб решиться на трансфер хавбека, который, по его мнению, серьёзно усилит «сине-гранатовых». Испанский рулевой знаком с игроком «ирисок» по совместной работе в сборной Бельгии.

Проблемой для «Барселоны» может стать стоимость Амаду Онана: портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 50 млн евро, но «Эвертон», вероятно, запросит за свою звезду значительно более солидную сумму.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Барселона Сборная Португалии Сборная Бельгии Роберто Мартинес Амаду Онана трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Февраля
02:32
Роберто Мартинес посоветовал «Барселоне» игрока сборной Бельгии
18 Февраля
21:06
Ставка и прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас АПЛ — 19 февраля 2024
16 Февраля
15:32
​Тренер «Кристал Пэлас» Ходжсон находится в больнице
15 Февраля
19:09
​Ходжсон потерял сознание на тренировке «Кристал Пэлас» 1
18:38
​Немецкий тренер подписал контракт с «Кристал Пэлас» - источник
13:01
Амаду Онана в январе отказался переходить в «Арсенал»
02:26
Гласнер может возглавить клуб АПЛ
00:08
Романо: «Олисе – цель «Манчестер Юнайтед» на лето»
14 Февраля
11:40
Деку хочет видеть в «Барселоне» игрока «Эвертона»
00:46
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за игрока «Эвертона»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН КРИСТАЛ ПЭЛАС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18 ​«Барселона» выбрала нового тренера
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1
2
4.40 4.30 1.75
Видео
19.02.24 в 23:00
Эвертон Эвертон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.07 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Февраля
02:42 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал сроки восстановления Грилиша
02:32 · Англия. Премьер-лига
Роберто Мартинес посоветовал «Барселоне» игрока сборной Бельгии слухи
02:19 · Англия. Премьер-лига
Уокер: «Я чувствую, что «Манчестер Сити» может стать ещё лучше»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не знаю, что мы делали бы без Родри»
01:22 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какой клуб АПЛ хочет возглавить Лопетеги слухи
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» надолго остался без Жоты
00:24 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Ньюкасла» попросил отпустить его в «Манчестер Юнайтед»
18 Февраля
23:49 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» считают, что переход Мбаппе в «Реал» поможет продлить контракт с Холанном
23:44 · Англия. Премьер-лига
​«Лутон» забивает уже в 12 матчах кряду - лучшая серия для дебютанта с 2017 года
23:42 · Англия. Премьер-лига
Реднапп: «Манчестер Юнайтед» набрался уверенности, Лига чемпионов уже близко»
23:37 · Англия. Премьер-лига
​Моррис: «Трудно не быть разочарованным таким матчем»
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Сити» поспорят за звёздного защитника «ПСЖ» слухи
23:22 · Англия. Премьер-лига
​«Лутон» - лидер АПЛ по минимальным поражениям
23:15 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Хёйлунн будет забивать всё больше и больше»
23:08 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Лутона»: «Мы сами себе создали проблему»
Все новости
Рекомендуем