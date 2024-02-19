Роберто Мартинес посоветовал «Барселоне» игрока сборной Бельгии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес порекомендовал «Барселоне» полузащитника «Эвертона» Амаду Онана.

22-летний футболист фигурирует в списке целей грандов европейского футбола, включая «Барселону». По информации Sport, Мартинес призвал каталонский клуб решиться на трансфер хавбека, который, по его мнению, серьёзно усилит «сине-гранатовых». Испанский рулевой знаком с игроком «ирисок» по совместной работе в сборной Бельгии.

Проблемой для «Барселоны» может стать стоимость Амаду Онана: портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 50 млн евро, но «Эвертон», вероятно, запросит за свою звезду значительно более солидную сумму.