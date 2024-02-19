Уокер: «Я чувствую, что «Манчестер Сити» может стать ещё лучше»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился мнением о перспективах команды в текущем сезоне.

В субботу «горожане» упустили возможность вплотную подобраться к лидирующему в таблице «Ливерпулю», не сумев обыграть «Челси» в родных стенах (1:1). Команда Хосепа Гвардиолы идёт третьей с 53 очками, «Арсенал» имеет на своём счету 55 баллов, «Ливерпуль» – 57. При этом, что важно, у действующих чемпионов остаётся один матч в запасе.

«Мы продолжаем работать, чтобы стать сильнее. Я чувствую, что мы ещё можем прибавить, несмотря на то, что уже многого достигли. Мы голодны до побед и должны быть уверены, что этот настрой сохранится до конца сезона. Это всё, чего я хочу как капитан», – приводит журналист Джо Брэй слова Уокера.