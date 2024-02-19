Бывший наставник «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги надеется получить новую работу в Английской премьер-лиге.

Исполнить желание испанца был готов «Кристал Пэлас», ведущий поиски замены для Роя Ходжсона, однако 57-летний специалист недавно отказал «орлам». Если верить информации Football Insider, Лопетеги интересна должность в другом клубе АПЛ – «Вест Хэме». «Молотобойцы» подумывают о расставании с Дэвидом Мойесом.

С начала 2024 года «Вест Хэм» не выиграл ни одного из шести матчей в Премьер-лиге. В трёх последних встречах лондонцы потерпели три поражения с общим счётом 0:11. Также в январе коллектив Мойеса вылетел из Кубка Англии, уступив «Бристоль Сити».

Хулен Лопетеги покинул «Вулверхэмптон» перед началом сезона.