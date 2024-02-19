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Ужас «Баварии», рекорд Кокорина, комплекс дерби у «Реала»

19 Февраля 2024 • 08:00 Комментировать (1)

«Арсенал» мчит, «Сити» тормозит

«Манчестер Сити» опять сыграл вничью с «Челси». Но не 4:4, как в первом круге. Стерлинг забил на «Этихаде» бывшей команде, а Родри в концовке спас «небесно-голубых» от поражения. 1:1. «Сити» потерял первое место по потерянным очкам. Оно теперь у «Ливерпуля», разгромившего «Брентфорд». У Салаха – один гол и один ассист.

«Арсенал» сыграл хуже, чем в прошлом туре. Тогда «канониры» разнесли «Вест Хэм» 6:0, а сейчас не смогли забить больше пяти безответных мячей в ворота «Бёрнли». «Тоттенхэм» дома был покусан «волками» из «Вулверхэмптона». «Астон Вилла» переключилась на гостевые победы, одолела «Фулхэм» и вернулась в топ-четыре.

«Ранние пташки» соревнуются

Никак не угомонится Хёйлунн – быстрый дубль Расмуса принёс «Манчестер Юнайтед» успех в Лутоне. «МЮ» побеждает в АПЛ подряд четыре тура. Дольше – только «Арсенал», у него в этом плане пятёрочка. Победная серия «Ман Сити» в чемпионате составляла шесть матчей и прервалась на «Челси».

Хёйлунн забил на 37-й секунде, но его превзошли Кокорин из лимасольского «Ариса» и Ратков из «Ред Булл Зальцбурга». Кокорин установил рекорд чемпионата Кипра, отличившись на 12-й секунде. Ратков вписал своё имя в историю австрийской Бундеслиги, забив вообще на 5-й секунде.

Дайо и Дани дали маху, «Байер» стал как «Наполи»

«Бавария» совсем перестала заботиться о своих болельщиках и проиграла третий раз подряд с учётом Лиги чемпионов. Заштатный «Бохум» убрал команду Тухеля со своего пути волевой победой. Дважды матч прерывался из-за посторонних предметов на поле, а Киммих сцепился с помощником Тухеля.

Дайо Упамекано во втором кряду матче удалился после привезённого пенальти. Только с «Лацио» у него была прямая красная карточка, а тут вторая жёлтая. «Байер» организовал себе примерно такой отрыв, какой был в прошлом сезоне Серии A у «Наполи». Леверкузенцы победили «Хайденхайм» и оставили «Баварию» позади на восемь баллов.

«Жирона» сыграет в Ла Лиге с «Атлетиком» из Бильбао в понедельник. Мадридский «Реал» мог заранее делать себе аналогичный гандикап, но споткнулся в дерби на «Райо Вальекано». Пару недель назад «Реал» и «Атлетико» в городском матче не одолел. Без ВАРа снова не обошлось, ну а Дани Карвахаль в конце устроился на удаление за две быстрые жёлтые.

Мбаппе теперь запасной, а оба россиянина с наказанием

«Барселона» перебитым пенальти Левандовски вырвала победу над «Сельтой». Теперь она отстаёт от «Реала» не на двузначное число очков – на восемь. Мадридский «Атлетико» не оставил шансов «Лас-Пальмасу» – 5:0. Кстати, матч с «Реалом» стал дебютным для 36-летнего Иньиго Переса как главного тренера вообще, а не только «Райо Вальекано».

Мбаппе на второй матч подряд в Лиге 1 попал в запас. Как раз перед его выходом на замену «ПСЖ» открыл счёт против «Нанта». Килиан потом сам филигранно заработал пенальти и реализовал его. 0:2 в пользу парижан. «Ницца» проиграла «Лиону», а «Монако» и «Гавр» без дисквалифицированных Головина и Кузяева – «Тулузе» и «Лиллю».

«Юве» и «Милан» плывут, «Интер» и «Аталанта» разрывают

Миланский «Интер» упрочил лидерство в Серии А. «Нерадзурри» спокойно сделали своё дело, разгромив «Салернитану». «Ювентус» продолжил кризисную поступь – сыграл вничью с «Вероной». «Старая синьора» не знает побед уже четыре тура подряд. Отрыв «Интера» – девять очков. Плюс у него ещё матч в запасе.

«Милан» после удаления Йовича отыграл два мяча у «Монцы», но всё же пропустил решающий гол (и ещё один сверху) в добавленное время. Алексей Миранчук и Захарян сыграли за свои команды примерно по полтора тайма. «Аталанта» расправилась с «Сассуоло», в «Реал Сосьедад» уже без заменённого Арсена дожал «Мальорку».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
19 Февраля 2024 в 08:23
Капец конечно. И тут похоже Кейн без титула
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