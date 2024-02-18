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В «Манчестер Сити» считают, что переход Мбаппе в «Реал» поможет продлить контракт с Холанном

18 Февраля 2024 • 23:49 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Сити
24.02 20:30

В «Манчестер Сити» надеются сохранить Эрлинга Холанна в своих рядах на долгие годы.

Слухи часто связывают норвежскую суперзвезду с возможным уходом, а главным претендентом на него считается мадридский «Реал». Как информирует Mirror, в «Манчестер Сити» надеются, что с переходом Килиана Мбаппе в «королевский клуб» шансы на продление контракта с Холанном значительно возрастут, поскольку гранд Ла Лиги вряд ли сможет позволить себе сразу обоих дорогостоящих игроков.

Действующий договор Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего форварда в 180 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги

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18 Февраля
23:49
В «Манчестер Сити» считают, что переход Мбаппе в «Реал» поможет продлить контракт с Холанном
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18 Февраля
23:49 · Англия. Премьер-лига
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