​Моррис: «Трудно не быть разочарованным таким матчем»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура чемпионата, «Манчестер Юнайтед» съездил в гости к «Лутон Таун», где сумел победить. Хозяева поля быстро пропустили два мяча, но сумели отыграть один усилиями Карлтона Морриса. Автор гола прокомментировал свое выступление:

- Трудно не быть разочарованными такими итогами матча. Но в нашем деле нельзя очень сильно расстраиваться и огорчаться. Надо работать и разбираться, что пошло не так и почему пропускали, - цитирует слова Морриса BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Лутону» предстоит сыграть против «Ливерпуля».