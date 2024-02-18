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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Лутон» - лидер АПЛ по минимальным поражениям

18 Февраля 2024 • 23:22 Комментировать

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура чемпионата, «Манчестер Юнайтед» съездил в гости к «Лутон Таун», где сумел победить. На два гола гостей подопечные Роба Эдвардса ответили лишь единожды и потерпели поражение с минимальным гандикапом.

Как оказалось, из четырнадцати поражений «Лутона» в нынешнем сезоне девять случились с минимальным отставанием в счете - и это лишний раз подчеркивает крепость и стойкость новичка АПЛ, потому что «Лутон», наряду с «Ноттингем Форест», лидер лиги по количеству таких поражений с минимальным отставанием в счете.

В следующем туре «Лутону» предстоит сыграть против «Ливерпуля».


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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Лутон Таун
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