​«Лутон» - лидер АПЛ по минимальным поражениям

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура чемпионата, «Манчестер Юнайтед» съездил в гости к «Лутон Таун», где сумел победить. На два гола гостей подопечные Роба Эдвардса ответили лишь единожды и потерпели поражение с минимальным гандикапом.

Как оказалось, из четырнадцати поражений «Лутона» в нынешнем сезоне девять случились с минимальным отставанием в счете - и это лишний раз подчеркивает крепость и стойкость новичка АПЛ, потому что «Лутон», наряду с «Ноттингем Форест», лидер лиги по количеству таких поражений с минимальным отставанием в счете.

В следующем туре «Лутону» предстоит сыграть против «Ливерпуля».