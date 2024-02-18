​Капитан «Шеффилда»: «Красная карточка прикончила матч»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура чемпионата, «Брайтон» съездил в Шеффилд и там камня на камне не оставил от местного «Юнайтед», разобрав его по кусочкам - 5:0. Оборона хозяев поля посыпалась после того, как они остались вдесятером - в этом уверен боснийский защитник «Шеффилда», капитан команды Анел Ахмедходжич.

- Красная карточка убила игру, уничтожила наш план, уничтожила все, чего ради мы работали. И я не уверен, что она была заслуженной. Мне кажется, это было слишком жестокое решение, - цитирует слова футболиста BBC Sport.

В следующем туре «Шеффилду» предстоит сыграть с «Вулверхэмптоном».