​Уэлбек: «Заслуженное удаление»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура чемпионата, «Брайтон» съездил в Шеффилд и там камня на камне не оставил от местного «Юнайтед», разобрав его по кусочкам - 5:0. Ключевым моментом игры стал удаление в стане хозяев поля - Мэйсон Холгейт получил прямую красную карточку и оставил свой клуб в меньшинстве.

Его «подвиг» прокомментировал футболист «Брайтона» Данни Уэлбек, он считает красную карточку оппонента заслуженной:

- Это был тот случай, который я вижу как заслуженную прямую красную карточку. Может, судья и не назначил ее сразу, но в итоге принял верное решение, - цитирует слова Уэлбека BBC Sport.