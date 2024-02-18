​Наставник «Шеффилд Юнайтед»: «Мне некогда указывать пальцем на виновных»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура чемпионата, «Брайтон» съездил в Шеффилд и там камня на камне не оставил от местного «Юнайтед», разобрав его по кусочкам - 5:0. Наставник «Шеффилда» Крис Уайлдер дал понять, что ему некогда заниматься внутрикомандными разборками после такой крупной неудачи, потому что необходимо работать и спасать команду от вылета из высшего света английского чемпионата.

- Это трудное поражение, в предыдущих матчах мы показывали совсем другое отношение к делу. Сейчас некогда указывать пальцем на виновников, надо работать всем вместе и в одном направлении. Помогать друг другу, - цитирует слова Криса Уайлдера BBC Sport.