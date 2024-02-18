Два клуба АПЛ готовы купить Смита-Роу у «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмил Смит-Роу интересен двум другим представителям Английской премьер-лиги.

Несмотря на многочисленные слухи, 23-летний футболист не покинул ряды «канониров» в января. Тем не менее, учитывая положение атакующего хавбека в команде, весьма возможным выглядит сценарий с его продажей в летнее трансферное окно. Согласно сведениям Football Insider, фаворитами в борьбе за Смита-Роу на данный момент являются «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 25 млн евро.

Эмил Смит-Роу принял участив в 15 матчах «Арсенала» в нынешней кампании, записав на свой счёт одну результативную передачу.