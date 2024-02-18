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​«Челси» вступил в борьбу за звёздного форварда – он стоит 150 млн евро слухи

18 Февраля 2024 • 21:00 Комментировать

Похоже, «Челси» планирует продолжать тратить серьёзные деньги на усиление своего состава. Как сообщает TodoFichajes, лондонцы вступают в борьбу за Рафаэла Леау из «Милана». «Пенсионеры» давно интересуются звёздным португальцем, хотя конкурент у них серьёзный. Видеть 24-летнего футболиста в своих рядах хочет «ПСЖ» - в Париже видят в Леау игрока, способного заменить Килиана Мбаппе в линии атаки. 

В действующем  контракте Леау с «Миланом» прописана опция выкупа за 150 миллионов евро. В 29 матчах нынешнего сезона португалец забил семь голов и отдел девять голевых передач на партнёров.

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