Похоже, «Челси» планирует продолжать тратить серьёзные деньги на усиление своего состава. Как сообщает TodoFichajes, лондонцы вступают в борьбу за Рафаэла Леау из «Милана». «Пенсионеры» давно интересуются звёздным португальцем, хотя конкурент у них серьёзный. Видеть 24-летнего футболиста в своих рядах хочет «ПСЖ» - в Париже видят в Леау игрока, способного заменить Килиана Мбаппе в линии атаки.

В действующем контракте Леау с «Миланом» прописана опция выкупа за 150 миллионов евро. В 29 матчах нынешнего сезона португалец забил семь голов и отдел девять голевых передач на партнёров.