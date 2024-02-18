​Защитник «Шеффилд Юнайтед»: «Всё испортило удаление»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура чемпионата, «Брайтон» съездил в Шеффилд и там камня на камне не оставил от местного «Юнайтед», разобрав его по кусочкам - 5:0. Ключевым моментом игры стало удаление в стане его команды - в этом совершенно уверен защитник хозяев поля Бен Осборн. Он прокомментировал итоги матча:

- У нас был план на игру, но он был рассчитан на присутствие одиннадцати человек на поле. И начиналось все нормально. А потом мы остались вдесятером и сразу получили два мяча подряд. Может, мы бы еще и вернулись в игру, но наш гол отменили. А третий гол сразу после перерыва все прикончил, - цитирует слова Осборна BBC Sport.