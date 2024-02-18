​Капитан «Брайтона»: «Топ-выступление»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура чемпионата, «Брайтон» съездил в Шеффилд и там камня на камне не оставил от местного «Юнайтед», разобрав его по кусочкам - 5:0. Капитан «чаек» Льюис Данк прокомментировал итоги игры, он поблагодарил своих партнеров по команде за исключительно хорошую игру:

- Топовое выступление. Конечно, удаление у соперника облегчило задачу. Но и мы сыграли должным образом. Использовали свои шансы и закрыли игру, - цитирует слова Данка BBC Sport.

В следующем туре «Брайтону» предстоит сыграть с «Эвертоном», это случится двадцать четвертого февраля.