​«Барселона» тратит на зарплаты больше всех в Европе

Каталонская «Барселона» платит самые большие зарплаты своим сотрудникам, в том числе игрокам - такие цифры стали известны в результате исследования УЕФА. В клубе тратят на это 639 миллионов евро ежегодно.

Второе место в этой табели занимает французский «ПСЖ» - 617 миллионов евро. Любопытно, что эта цифра упала на 112 миллионов евро по отношению к 2022 году - так благотворно на бюджете сказались отчалившие Неймар и Месси.

Подиум замыкает «Манчестер Сити» - там на зарплаты потратили 554 миллиона евро. А вот мадридский «Реал», как ни странно, только четвертый - 453 миллиона евро.