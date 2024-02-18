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​Де Дзерби: «Большинство всегда дает преимущество»

18 Февраля 2024 • 20:09 Комментировать

В двадцать пятом туре английского чемпионата снова эффектную игру выдал «Брайтон», команда итальянского специалиста Роберто де Дзерби забила «Шеффилд Юнайтед» пять безответных мячей, причем в гостевом матче. Де Дзерби прокомментировал столь убедительный результат своих подопечных:

- Очень счастлив, нам облегчило задачу удаление в стане соперника. Когда у тебя на одного игрока больше, всегда становится проще. Теперь нас ждет игра с «Эвертоном», легкой она не будет, - цитирует слова итальянского специалиста BBC Sport.

Матч «Брайтона» с «Эвертоном» состоится двадцать четвертого февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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