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«Брайтон» забил 5 мячей «Шеффилд Юнайтед», проведя почти весь матч в большинстве

18 Февраля 2024 • 19:05 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
0:5
Брайтон
окончен

«Шеффилд Юнайтед» без шансов проиграл «Брайтону» в 25-м туре чемпионата Англии, быстро оставшись вдесятером. На 13-й минуте Мэйсон Холгейт был удален за грубость. Факундо Буонанотте уже на 20-й минуте забил победный гол при помощи рикошета. А вскоре Данни Уэлбек был успешен на подборе - 0:2. В середине второго тайма Джек Робинсон стал автором автогола, Смион Адингра забил четвертый гол в поединке ударом с лета. Он же оформил дубль в концовке, и снова гостям помог рикошет.

После победы со счетом 5:0 «Брайтон» поднялся на седьмое место, соперник - последний.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед0:5Брайтон
  20'Буонанотте Факундо (0:1)
  24'Уэлбек Данни (0:2)
  75'Робинсон Джек (0:3)
  78'Адингра Симон (0:4)
  85'Адингра Симон (0:5)
Фодеринхэм УэслиХолгейт Мэйсон  13'Ахмедходжич АнелРобинсон ДжекБогл ДжейденХамер Густаво 79' (Брюстер Риан ( 79') Винисиус СоузаОсборн Бен 79' (Дэвис Том ( 79'  90') Ларуси Яссер 63' (Брукс Эндри ( 63') Макати Джон 79' (Норвуд Оливер ( 79') Осула Вильям 31' (Трасти Остон ( 31')
Запасные: Billy BlackerМакбарни ОливерГрбич ИвоДжеббисон ДэниелАрбластер Олли
Вербрюгген Барт  90'Уэбстер Адам 46' (Модер Якуб ( 46') Ван Хекке Ян-ПольДанк ЛьюисЛемпти Тарик  45' 46' (Роша Игор II ( 46') Гросс ПаскальГилмор Билли  90'Адингра СимонБуонанотте Факундо  56' 66' (Фергюсон Эван ( 66') Митома Каору 76' (Фати Ансу ( 76') Уэлбек Данни 81' (Эступиньян Первис ( 81')
Запасные: Вельтман ЙоелСтил ДжейсонБалеба КарлосБэйкер-Боайти Бенисио
18 февраля. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Брайтон

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