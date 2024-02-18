«Брайтон» забил 5 мячей «Шеффилд Юнайтед», проведя почти весь матч в большинстве

«Шеффилд Юнайтед» без шансов проиграл «Брайтону» в 25-м туре чемпионата Англии, быстро оставшись вдесятером. На 13-й минуте Мэйсон Холгейт был удален за грубость. Факундо Буонанотте уже на 20-й минуте забил победный гол при помощи рикошета. А вскоре Данни Уэлбек был успешен на подборе - 0:2. В середине второго тайма Джек Робинсон стал автором автогола, Смион Адингра забил четвертый гол в поединке ударом с лета. Он же оформил дубль в концовке, и снова гостям помог рикошет.
После победы со счетом 5:0 «Брайтон» поднялся на седьмое место, соперник - последний.
Протокол игры
|20'Буонанотте Факундо (0:1)
|24'Уэлбек Данни (0:2)
|75'Робинсон Джек (0:3)
|78'Адингра Симон (0:4)
|85'Адингра Симон (0:5)
Фодеринхэм Уэсли•Холгейт Мэйсон• 13'Ахмедходжич Анел•Робинсон Джек•Богл Джейден•Хамер Густаво79' (Брюстер Риан (79') •Винисиус Соуза•Осборн Бен79' (Дэвис Том (79') • 90'Ларуси Яссер63' (Брукс Эндри (63') •Макати Джон79' (Норвуд Оливер (79') •Осула Вильям31' (Трасти Остон (31')
Вербрюгген Барт• 90'Уэбстер Адам46' (Модер Якуб (46') •Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис•Лемпти Тарик 45'46' (Роша Игор II (46') •Гросс Паскаль•Гилмор Билли• 90'Адингра Симон•Буонанотте Факундо 56'66' (Фергюсон Эван (66') •Митома Каору76' (Фати Ансу (76') •Уэлбек Данни81' (Эступиньян Первис (81')
18 февраля. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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