«Брайтон» забил 5 мячей «Шеффилд Юнайтед», проведя почти весь матч в большинстве

«Шеффилд Юнайтед» без шансов проиграл «Брайтону» в 25-м туре чемпионата Англии, быстро оставшись вдесятером. На 13-й минуте Мэйсон Холгейт был удален за грубость. Факундо Буонанотте уже на 20-й минуте забил победный гол при помощи рикошета. А вскоре Данни Уэлбек был успешен на подборе - 0:2. В середине второго тайма Джек Робинсон стал автором автогола, Смион Адингра забил четвертый гол в поединке ударом с лета. Он же оформил дубль в концовке, и снова гостям помог рикошет.

После победы со счетом 5:0 «Брайтон» поднялся на седьмое место, соперник - последний.