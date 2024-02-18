​Хавбек «Челси» Галлахер принял решение по будущему

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер в последнее время фигурирует в трансферных слухах. Тем не менее, 25-летний футболист хочет продолжить выступления за родной клуб. Об этом в социальных сетях пишет журналист Руди Галетти.

Теперь всё зависит от позиции «Челси». В лондонском клубе оценивают будущее Галлахера, основываясь в том числе на хороших выступлениях игрока в нынешнем сезоне. Действующий контракт полузащитника рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Конор Галлахер провёл 33 матча, в которых записал на свой счёт три гола и шесть голевых передач на партнёров.