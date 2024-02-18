​«Манчестер Юнайтед» нацелен на топ-защитника с ценником в 100 млн евро

«Манчестер Юнайтед» строит планы по усилению состава команды в летнее трансферное окно. Целью «красных дьяволов» является защитник «Бенфики» Антониу Силва, за которым клуб следит давно. В межсезонье «Манчестер Юнайтед» предпримет усилия по подписанию португальца, информирует Record.

Выкупить 20-летнего Антониу Силву у «Бенфики» можно за 100 миллионов евро – такая сумма прописана в действующем контракте игрока. При этом «Манчестер Юнайтед» рассчитывает договориться о более низкой трансферной сумме.

Также на радаре «МЮ» находится полузащитник Жоау Невеш. «Бенфика» надеется сохранить обоих молодых игроков.