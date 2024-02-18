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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Осимхен решил, где хочет играть

18 Февраля 2024 • 18:13 Комментировать

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен ранее намекал на смену клубной прописки по завершению сезона. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, 25-летний нигериец предпочитает играть в Премьер-лиге Англии. Для «Челси» Осимхен является целью номер один, и «пенсионеры» готовы ускорить процесс переговоров.

Отмечается, что Осимхен также находится на радаре «ПСЖ», однако гранд Лиги 1 имеет другие приоритеты, например, Рафаэла Леау.

В сезоне 2023/2024 Виктор Осимхен провёл 18 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативных паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.

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