​Осимхен решил, где хочет играть

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен ранее намекал на смену клубной прописки по завершению сезона. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, 25-летний нигериец предпочитает играть в Премьер-лиге Англии. Для «Челси» Осимхен является целью номер один, и «пенсионеры» готовы ускорить процесс переговоров.

Отмечается, что Осимхен также находится на радаре «ПСЖ», однако гранд Лиги 1 имеет другие приоритеты, например, Рафаэла Леау.

В сезоне 2023/2024 Виктор Осимхен провёл 18 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативных паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.