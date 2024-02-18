​«Ливерпуль» может подписать защитника примерно за 55 млн евро

Европейские клубы уже набрасывают планы на летнее трансферное окно. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Fichajes, «Ливерпуль» заинтересован в подписании защитника Пьеро Инкапье из «Байера».

По данным источника, летний трансфер 22-летнего Инкапье может стоить около 55 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Инкапье провёл за «Байер» 24 официальных матча. В них эквадорец забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра. Леверкузенцы сейчас уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии.

Отметим, что летом у «Ливерпуля» будет новый тренер – ранее Юрген Клопп объявил о решении покинуть клуб по завершению сезона.

Защитник «Байера» Инкапье интересен мадридскому клубу