​Владельцы «Манчестер Сити» начали сотрудничать с клубом из турецкой Суперлиги

Турецкий «Истанбул Башакшехир» объявил о соглашении с холдингом City Football Group. В рамкх сотрудничества клуб Суперлиги будет получать рекомендации по трансферам, развитию академии и различную полезную аналитику.

Как известно, City Football Group является владельцем целого ряда футбольных клубов по всему миру. В этот список входят «Манчестер Сити» и «Жирона». Первые в прошлом году выиграли пять трофеев, а вторые сейчас удивляют всех нахождением на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

На текущий момент «Истанбул Башакшехир» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Турции.