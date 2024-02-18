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​Владельцы «Манчестер Сити» начали сотрудничать с клубом из турецкой Суперлиги

18 Февраля 2024 • 16:49 Комментировать

Турецкий «Истанбул Башакшехир» объявил о соглашении с холдингом City Football Group. В рамкх сотрудничества клуб Суперлиги будет получать рекомендации по трансферам, развитию академии и различную полезную аналитику.

Как известно, City Football Group является владельцем целого ряда футбольных клубов по всему миру. В этот список входят «Манчестер Сити» и «Жирона». Первые в прошлом году выиграли пять трофеев, а вторые сейчас удивляют всех нахождением на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

На текущий момент «Истанбул Башакшехир» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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Манчестер Сити Истанбул Башакшехир City Football Group ещё теги
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