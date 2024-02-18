Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» - лишь четвёртая команда АПЛ, забившая 11 голов в двух подряд гостевых матчах

18 Февраля 2024 • 16:14 Комментировать
Бёрнли
0:5
Арсенал

В субботу «Арсенал» проводил гостевой матч Английской премьер-лиги против «Бёрнли». Команда Микеля Артеты отпраздновала победу со счётом 5:0. Таким образом, «канониры» выиграли два последних выездных матча чемпионата с общим счётом 11:0 – ранее они разнесли «Вест Хэм» в дерби с результатом 6:0.

Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как мистер Чип, в эпоху Премьер-лиги только четыре раза команды ранее забивали 11 голов или больше в двух подряд гостевых играх. Это удавалось «Ноттингем Форест» (сезон 1994/1995), «Тоттенхэму» (2016/2017), «Лестеру» (2019/2020) и снова «Тоттенхэму» (2020/2021).

Премьер-лига была создана в 1992 году. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лестер Арсенал Лондон Ноттингем Форест ещё теги

Новости по матчу

17 Февраля
20:59
​Артета: «Быстро вскрыли матч»
17:30
«Бёрнли» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:5
17:12
​«Арсенал» назвал состав на игру с «Бёрнли»
13:16
«Вулверхэмптон» хочет продать Нету за рекордные деньги
02:35
«Барселона» и три топ-клуба АПЛ готовы побороться за Шешко
02:04
Бёрнли - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Февраля
23:56
«Арсенал» и два гранда Серии А поспорят за Зиркзее летом
21:59
Шервуд предположил, что было бы в случае перехода Мудрика в «Арсенал» вместо «Челси»
20:54
Артета: «Мы все в восторге от Хаверца» 1
20:47
«Арсенал» повесил гигантский ценник на Саку
12:52
Артета оценил шансы на переход Мбаппе в «Арсенал»
12:22
Жоржиньо назвал топ-5 лучших игроков АПЛ, в списке оказался футболист «Челси»
11:20
Актуальный прогноз и ставка на Бёрнли — Арсенал АПЛ — 17 февраля 2024
15 Февраля
13:01
Амаду Онана в январе отказался переходить в «Арсенал»
11:55
Эдегор может вернуться в «Реал» 2
14 Февраля
13:59
«ПСЖ» хочет приобрести Осимхена, но игрок намерен перебраться в АПЛ
12:54
Тони отказывается продлевать контракт с «Брентфордом», два клуба АПЛ следят за ситуацией
13 Февраля
22:13
Мбаппе готов перейти в «Арсенал», но есть проблема 1
16:22
​В переговорах «Арсенала» с защитником есть прогресс
14:35
Экс-футболист «Арсенала» Галлас: Аршавин был ленив, на тренировках он выкладывался на 20-30 процентов
14:16
Галлас: Аршавину не нравилось ежедневно тренироваться, но за счёт своих качеств он мог бы играть даже в «Барселоне»
13:36
Фердинанд не считает Сака игроком мирового класса
12 Февраля
00:32
Невилл: «Главный конкурент «Манчестер Сити» – «Арсенал», а не «Ливерпуль»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
38 мин
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон Брайтон
0
2
5.00 4.00 1.61
Видео
18.02.24 в 19:30
Лутон Таун Лутон Таун
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.80 3.60 1.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Февраля
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Владельцы «Манчестер Сити» начали сотрудничать с клубом из турецкой Суперлиги
16:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мактоминай показывает отличную игру»
16:14 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - лишь четвёртая команда АПЛ, забившая 11 голов в двух подряд гостевых матчах
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет поскорее назначить Эшуорта на пост спортивного директора
15:38 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» следят за двумя звёздами из Бундеслиги
15:32 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может отказаться от разочаровавшего игрока слухи
15:02 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва был готов перейти в «ПСЖ» прошлым летом
14:33 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ничья «Манчестер Сити» добавит уверенности «Арсеналу» и «Ливерпулю»
14:20 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Лутон» показывал отличные выступления в этом сезоне»
14:08 · Англия. Премьер-лига
Галлахер поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ливерпулем»
13:57 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Челси» почти ничего не создал в первом тайме» 3
13:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Яннулиса: «Димитрис готов приехать в Россию»
13:31 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби ближе всех к «Барселоне»
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбрал фаворита на место нападающего
13:03 · Англия. Премьер-лига
Холанн психанул после неудачного матча с «Челси» 1
Все новости
Рекомендуем