​«Арсенал» - лишь четвёртая команда АПЛ, забившая 11 голов в двух подряд гостевых матчах

В субботу «Арсенал» проводил гостевой матч Английской премьер-лиги против «Бёрнли». Команда Микеля Артеты отпраздновала победу со счётом 5:0. Таким образом, «канониры» выиграли два последних выездных матча чемпионата с общим счётом 11:0 – ранее они разнесли «Вест Хэм» в дерби с результатом 6:0.

Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как мистер Чип, в эпоху Премьер-лиги только четыре раза команды ранее забивали 11 голов или больше в двух подряд гостевых играх. Это удавалось «Ноттингем Форест» (сезон 1994/1995), «Тоттенхэму» (2016/2017), «Лестеру» (2019/2020) и снова «Тоттенхэму» (2020/2021).

Премьер-лига была создана в 1992 году.