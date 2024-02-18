​«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» следят за двумя звёздами из Бундеслиги

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» изучают возможности усиления своих составов. Как сообщает Daily Star, скауты грандов Премьер-лиги побывали на недавнем матче Бундеслиги между «Байером» и «Баварией» (3:0). «Горожане» и «красные» просматривали Флориана Вирца и Джамала Мусиалу.

20-летний Вирц, атакующий полузащитник «Байера», оценивается порталом Transfermarkt в 100 миллионов евро. 20-летний Джамал Мусиала, атакующий полузащитник «Баварии», имеет ценник в 110 миллионов евро.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место, а «Манчестер Сити» - третье.