Каррагер: «Ничья «Манчестер Сити» добавит уверенности «Арсеналу» и «Ливерпулю»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал ничью в матче между «Манчестер Сити» и лондонским «Челси» (1:1).

«Впереди еще длинный путь. «Арсенал» и «Ливерпуль» прямо сейчас хорошо себя ощущают. Осечка «Манчестер Сити» добавит им уверенности. Это дает им шанс побороться за чемпионство. Еще много туров в Премьер-лиге и пока неизвестно, когда наступит ключевой момент», - передает слова эксперта Sky Sports.

После 25 туров «Ливерпуль» лидирует в таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Арсенал» на два балла. «Сити» отстает от «красных» на четыре очка, но имеет игру в запасе.