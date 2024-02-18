Родри: «Челси» почти ничего не создал в первом тайме»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес остался недоволен результатом домашнего матча с лондонским «Челси» в Английской премьер-лиге. Напомним, «горожане» сыграли вничью 1:1 и потеряли важные очки в чемпионской гонке.

«Мы пропустили слишком простой гол. Думаю, нам нужно лучше защищаться. В первом тайме «Челси» почти ничего не создал, но мы боялись контратак соперника», – сказал Родри в беседе со Sky Sports.

Напомним, именно Родри сравнял счёт в концовке матча и помог «Манчестер Сити» избежать поражения. «Горожане» сейчас отстают в таблице АПЛ на 4 очка от лидирующего «Ливерпуля», имея при этом матч в запасе.