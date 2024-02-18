Де Дзерби ближе всех к «Барселоне»

Итальянский специалист Роберто де Дзерби, ныне работающий в английском «Брайтоне», ближе всех из претендентов к подписанию контракта с каталонской «Барселоной». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Де Дзерби готов покинуть «Брайтон» ради нового вызова в столице Каталонии. В этой гонке он опережает немца Ханса-Дитера Флика, которого также сватают в «Барселону».

Источник отмечает, что назначение Роберто – это лишь вопрос времени.

В настоящий момент пост рулевого «Барселоны» занимает Хави Эрнандес. Испанец покинет команду в конце сезона-2023/2024.

Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны»