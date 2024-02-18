«Челси» выбрал фаворита на место нападающего

Лондонский «Челси» определился с приоритетной целью на летнее трансферное окно. Согласно данным таблоида Daily Mail, «пенсионеры» нацелены на подписание нападающего «Брентфорда» Айвена Тони. «Синие» намерены закрыть позицию центрфорварда.

Тони недавно вернулся на поле после длительной дисквалификации. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 27-летний нападающий провел пять поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

В последнем матче чемпионата страны «Челси» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 1:1. После 24 туров команда занимает десятое место в турнирной таблице.