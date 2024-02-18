Холанн психанул после неудачного матча с «Челси»

В центральном матче 25-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле принимал лондонский «Челси». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Центрфорвард «горожан» Эрлинг Холанн, который нанес девять неудачных ударов в прошедшей встрече, не сдержал эмоций после финального свистка. Норвежский футболист, покидая поле, оттолкнул камеру, которая снимала его по ходу матча.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Эрлинг провел 19 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами. «Манчестер Сити» с одной игрой в запасе занимает третье место в турнирной таблице.