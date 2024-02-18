Вальверде может возглавить клуб АПЛ

Испанский специалист Эрнесто Вальверде, ныне занимающий пост главного тренера «Атлетика Бильбао», пользуется спросом в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах тренера заинтересован «Брайтон». «Чайки» подыскивают замену итальянцу Роберто де Дерби, которого хотят пригласить в каталонскую «Барселону».

Вальверде вернулся в команду из Бильбао летом 2022 года. В настоящий момент «Атлетик» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший поединок баски проведут против «Жироны» 19 февраля.