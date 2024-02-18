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Стерлинг высказался о своём голе «Манчестер Сити»

18 Февраля 2024 • 12:13 Комментировать

Вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг высказался о своем голе во вчерашнем матче 25-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Встреча прошла на «Этихаде» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мой гол? Конечно, я был рад, что забил и помог своей команде», - передает слова футболиста пресс-служба лондонского топ-клуба.

Напомним, что Рахим выступал за «горожан» с 2015 по 2022 год.

По итогам 25 туров «Манчестер Сити» набрал 53 балла и занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Что касается «Челси», то столичный коллектив с 35 очками находится на десятой позиции.

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