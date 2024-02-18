Бенитес готов возглавить сборную Англии

Бывший тренер «Ливерпуля» и «Челси» Рафаэль Бенитес выразил желание возглавить сборную Англии. Как сообщает Sunday Mirror, испанский специалист готов заменить Гарета Саутгейта на посту наставника «трёх львов». Напомним, нынешний тренер Англии может покинуть команду по окончании чемпионата Европы, который состоится ближайшим летом.

Бенитес ныне возглавляет испанскую «Сельту», которая в данный момент располагается на 17 месте в турнирной таблице Ла Лиги. От зоны вылета команду отделяет всего 3 очка.

Ранее сообщалось, что ещё одним кандидатом на пост тренера сборной Англии является Грэм Поттер, ранее работавший в «Челси» и «Брайтоне».