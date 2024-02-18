Каррагер: «Не припомню лучшего выступления в обороне в этом сезоне, чем у Дисаси против «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер похвалил центрального защитника «Челси» Акселя Дисаси за выступление в выездном матче против «Манчестер Сити». Напомним, «синие» сыграли вничью 1:1 и смогли отобрать очки у команды Хосепа Гвардиолы.

«Не припомню лучшего выступления в обороне в этом сезоне, чем у Дисаси против «Манчестер Сити». Аксель напомнил мне Джона Терри», – цитирует Каррагера журналист Саймон Филипс.

Дисаси перебрался в «Челси» прошлым летом из французского «Монако». Защитник отличился первым голом за команду в дебютном матче против «Ливерпуля» в чемпионате Англии.