Стерлинг: «Думаю, мы должны быть довольны одним очком в матче с «Манчестер Сити»

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг прокомментировал ничью против своего бывшего клуба «Манчестер Сити» (1:1) в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, Рахим забил единственный гол «синих» и помог команде добыть результат.

«Думаю, мы должны быть довольны одним очком в матче с «Манчестер Сити», но в то же время у нас есть небольшое разочарование, ведь мы могли забрать все три очка», – цитирует Стерлинга журналист Саймон Филлипс.

Стерлинг выступал за «Манчестер Сити» с 2015 по 2022 год и успел выиграл с клубом 4 чемпионских титула Премьер-лиги. В данный момент Рахим является самым высокооплачиваемым футболистом «Челси».