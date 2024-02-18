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Стерлинг: «Думаю, мы должны быть довольны одним очком в матче с «Манчестер Сити»

18 Февраля 2024 • 10:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1 1.20 X 7.00 2 13.00
20.02 22:30

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг прокомментировал ничью против своего бывшего клуба «Манчестер Сити» (1:1) в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, Рахим забил единственный гол «синих» и помог команде добыть результат.

«Думаю, мы должны быть довольны одним очком в матче с «Манчестер Сити», но в то же время у нас есть небольшое разочарование, ведь мы могли забрать все три очка», – цитирует Стерлинга журналист Саймон Филлипс.

Стерлинг выступал за «Манчестер Сити» с 2015 по 2022 год и успел выиграл с клубом 4 чемпионских титула Премьер-лиги. В данный момент Рахим является самым высокооплачиваемым футболистом «Челси».

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