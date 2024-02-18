Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» вернулся в гонку за топ-4»

18 Февраля 2024 • 10:26 Комментировать (1)

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о борьбе за попадание четверку лучших в Английской премьер-лиге.

«Будет громко звучать, если я скажу, что мы переломили ситуацию. Пока команда этого не сделала. «МЮ» вернулся в гонку за топ-4, но быть там – это минимум для нашего клуба. Я чувствую, что мы движемся в правильном направлении. У нас есть все для того, чтобы попасть в четверку лучших команд АПЛ», - передает слова нидерландца Sky Sports.

По итогам 24 туров манкунианцы набрали 41 очко и занимают шестое место в турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед» может купить топ-игрока «Баварии» за 60 миллионов евро

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
18 Февраля 2024 в 10:35
ай дайте дзен-хагу да канца доработыть.. кхе-кхе.. )))
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях переиграть «Монреаль» «Ак Барс» на выезде всухую переиграл «Спартак» в матче КХЛ «Металлург» проиграл третий матч КХЛ подряд, уступив «Авангарду» Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.02.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон Брайтон
5.00 4.00 1.61
Видео
18.02.24 в 19:30
Лутон Таун Лутон Таун
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.80 3.60 1.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Февраля
11:26 · Англия. Премьер-лига
Бенитес готов возглавить сборную Англии
10:41 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Не припомню лучшего выступления в обороне в этом сезоне, чем у Дисаси против «Манчестер Сити»
10:34 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг: «Думаю, мы должны быть довольны одним очком в матче с «Манчестер Сити»
10:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» вернулся в гонку за топ-4» 1
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» повторила интересный рекорд «Ливерпуля»
09:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не тот человек, который может давать советы Холанну»
09:01 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» выдвинул условие нападающему «Манчестер Юнайтед» Рэшфорду
08:43 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос о чемпионстве «Арсенала»
08:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси»
00:43 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Хороший матч»
00:03 · Англия. Премьер-лига
С Родри на поле «Манчестер Сити» не проигрывает уже 56 матчей кряду
17 Февраля
23:40 · Англия. Премьер-лига
​Галлахер: «Мы чуть разочарованы»
23:21 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Очень хорошее выступление»
23:07 · Англия. Премьер-лига
​Родри: «Надо играть ответственнее»
22:46 · Англия. Премьер-лига
​Хаверц: «Ранний гол был важным»
Все новости
Рекомендуем