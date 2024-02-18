Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» вернулся в гонку за топ-4»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о борьбе за попадание четверку лучших в Английской премьер-лиге.

«Будет громко звучать, если я скажу, что мы переломили ситуацию. Пока команда этого не сделала. «МЮ» вернулся в гонку за топ-4, но быть там – это минимум для нашего клуба. Я чувствую, что мы движемся в правильном направлении. У нас есть все для того, чтобы попасть в четверку лучших команд АПЛ», - передает слова нидерландца Sky Sports.

По итогам 24 туров манкунианцы набрали 41 очко и занимают шестое место в турнирной таблице.

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