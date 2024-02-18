«Астон Вилла» повторила интересный рекорд «Ливерпуля»

В рамках 25-го тура Английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» на выезде встречалась с лондонским «Фулхэмом». Гости отпраздновали победу со счетом 2:1.

Как сообщает Squawka, подопечные Унаи Эмери продлили свою выигрышную серию в матчах АПЛ против лондонских команд. Победа над «дачниками» стала для «Астон Виллы» десятой подряд над представителями столицы Англии.

Бирмингемский клуб повторил рекорд «Ливерпуля», который добился десяти побед подряд над лондонскими командами в период с марта 2019 года по июнь 2020-го.

В таблице чемпионата Англии команда Эмери занимает четвертое место, набрав 49 очков.