Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» повторила интересный рекорд «Ливерпуля»

18 Февраля 2024 • 09:46 Комментировать

В рамках 25-го тура Английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» на выезде встречалась с лондонским «Фулхэмом». Гости отпраздновали победу со счетом 2:1.

Как сообщает Squawka, подопечные Унаи Эмери продлили свою выигрышную серию в матчах АПЛ против лондонских команд. Победа над «дачниками» стала для «Астон Виллы» десятой подряд над представителями столицы Англии.

Бирмингемский клуб повторил рекорд «Ливерпуля», который добился десяти побед подряд над лондонскими командами в период с марта 2019 года по июнь 2020-го.

В таблице чемпионата Англии команда Эмери занимает четвертое место, набрав 49 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Астон Вилла
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны»
Спортивные новости
Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях переиграть «Монреаль» «Ак Барс» на выезде всухую переиграл «Спартак» в матче КХЛ «Металлург» проиграл третий матч КХЛ подряд, уступив «Авангарду» Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.02.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон Брайтон
5.00 4.00 1.61
Видео
18.02.24 в 19:30
Лутон Таун Лутон Таун
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.80 3.60 1.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Февраля
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» повторила интересный рекорд «Ливерпуля»
09:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не тот человек, который может давать советы Холанну»
09:01 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» выдвинул условие нападающему «Манчестер Юнайтед» Рэшфорду
08:43 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос о чемпионстве «Арсенала»
08:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси»
00:43 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Хороший матч»
00:03 · Англия. Премьер-лига
С Родри на поле «Манчестер Сити» не проигрывает уже 56 матчей кряду
17 Февраля
23:40 · Англия. Премьер-лига
​Галлахер: «Мы чуть разочарованы»
23:21 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Очень хорошее выступление»
23:07 · Англия. Премьер-лига
​Родри: «Надо играть ответственнее»
22:46 · Англия. Премьер-лига
​Хаверц: «Ранний гол был важным»
22:29 · Англия. Премьер-лига
​Нуну Эшпириту Санту: «Провели хороший матч»
21:59 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Вулверхэмптона»: «Парни были исключительно хороши»
21:42 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола эмоционально отреагировал на пропущенный гол «Манчестер Сити»
21:36 · Англия. Премьер-лига
Экс-арбитр Клаттенбург получил работу в клубе АПЛ
Все новости
Рекомендуем