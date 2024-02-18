Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити»

Около недели назад один из представителей форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе провел переговоры с «Манчестер Сити». Об этом стало известно журналистам Carrusel Deportivo. Детали разговора между сторонами не афишируются.

Ранее стало известно, что 25-летний звездный футболист перейдет в мадридский «Реал» грядущим летом. Он достанется «королевскому» клубу бесплатно, поскольку контракт Килиана с парижанами истекает в конце июня.

Мбаппе защищает цвета французского гранда с 2018 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 нападающий провел 20 матчей, в которых записал на свой счет 21 гол и четыре результативные передачи.

Перес сообщил игрокам «Реала» важную новость о Мбаппе