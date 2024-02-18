Гвардиола: «Я не тот человек, который может давать советы Холанну»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре нападающего Эрлинга Холанна против лондонского «Челси» в рамках 25-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Плохая реализация Холанна? Послушайте, за всю свою карьеру я забил всего 11 голов – один мяч в сезоне. Поэтому я точно не тот, кто может давать советы форварду такого уровня. Команда создавала ему моменты, но в этот раз не повезло. В следующий раз Эрлинг забьет свое», - передает слова испанца журналист Симон Бьяковски в соцсетях.

После 25 туров Премьер-лиги «горожане» набрали 53 балла и занимают третье место в таблице.