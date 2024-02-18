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«ПСЖ» выдвинул условие нападающему «Манчестер Юнайтед» Рэшфорду

18 Февраля 2024 • 09:01 Комментировать

Боссы французского «ПСЖ» проявляют интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду. При этом, как отметил журналист Бен Джейкобс, попытки подписать игрока будут предприняты только в том случае, если англичанин даст четко понять, что хочет перебраться в Париж.

«ПСЖ» хочет, чтобы Рэшфорд заранее уведомил руководство «красных дьяволов» о том, что решил сменить команду. В парижском коллективе он может заменить Килиана Мбаппе, которого подпишет мадридский «Реал».

В сезоне-2023/2024 Маркус провел 29 поединков во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и шесть голевых передач.

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