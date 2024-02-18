Артета ответил на вопрос о чемпионстве «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу над «Бёрнли» в матче 25-го тура чемпионата Англии. «Канониры» выиграли со счетом 5:0.

«Наши чемпионские амбиции? Все, что мы можем делать, - это одерживать победы. После двух гостевых побед нас ждет непростой матч Лиги чемпионов в Португалии. Для триумфа в Премьер-лиге нужно быть последовательными, вы видите силу других команд. Но мы, конечно, хотим этого», - передает слова испанского тренера пресс-служба клуба.

После 25 туров «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 55 баллов.