Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о вчерашнем поединке против лондонского «Челси» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы понимали, что поединок против «Челси» станет испытанием для нас. «Сити» хорошо провел второй тайм, однако в первом смотрелся не лучшим образом. Для того, чтобы побеждать таких соперников, как «Челси», необходимо играть все 90 минут хорошо, а не один тайм», - цитирует слова специалиста City Xtra.

После 24 матчей «Манчестер Сити» набрал 52 балла и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Горожане» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.