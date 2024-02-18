​Гвардиола: «Хороший матч»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура АПЛ, «Манчестер Сити» встретился с «Челси», однако выиграть не сумела ни одна из команд - ничья. Итоги матча прокомментировал каталонский наставник действующего чемпиона Англии - Хосеп Гвардиола. Он считает, что игра была хорошей.

- Хорошая игра. Для нас второй тайм оказался много лучше первого. В первом тайме не получалось найти ритм. А во втором все пошло по нарастающей. Жаль, что не смогли выиграть при такой игре, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом», правда, это будет отложенный матч 18-го тура. Он состоится 20 февраля.